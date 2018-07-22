Улов рыбы в первом полугодии 2018 года снизился на 4,8 процента

Улов рыбы в январе-июне 2018 года составил 1 тыс. 017,5 тонн, сообщает Псковстат. Это на 4,8 процента меньше, чем в прошлом году. Непосредственно в июне были показаны наиболее низкие результаты: в июне улов составил 73 тонны, это на 61,9 процента ниже, чем в мае. Отметим, в 2017 году улов рыбы в регионе составил 3 тыс. 288,4 тонны. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».