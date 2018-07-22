Ещё
Улов рыбы в первом полугодии 2018 года снизился на 4,8 процента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улов рыбы в первом полугодии 2018 года снизился на 4,8 процента 

Псковская губерния 1 час назад
Улов рыбы в январе-июне 2018 года составил 1 тыс. 017,5 тонн, сообщает Псковстат. Это на 4,8 процента меньше, чем в прошлом году. Непосредственно в июне были показаны наиболее низкие результаты: в июне улов составил 73 тонны, это на 61,9 процента ниже, чем в мае. Отметим, в 2017 году улов рыбы в регионе составил 3 тыс. 288,4 тонны. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Псковская область заняла 67 место по динамике оборота розничной торговли Вера Кондратьева победила на праймериз «Единой России» по выборам главы Пыталовского района На досрочную пенсию в 2018 году в Псковской области ушли 83 человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Помпео высказал свои претензии Лаврову220
Греция меняет тон в отношении России221
Звезду КВН зарезали в драке23
Игрока КВН убили в драке9
Мост между Россией и Китаем рухнул73
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение