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Псковская область заняла 67 место по динамике оборота розничной торговли
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Псковская область заняла 67 место по динамике оборота розничной торговли 

Псковская губерния 1 час назад
Псковская область заняла 67 место по динамике оборота розничной торговли, сообщает РИА Рейтинг: темп роста розничной торговли составил 0,7 процента при среднем показателе по России в 2,4 процента. В целом доля Псковской области в российском обороте розничной торговли составила 0,36 процента. Такой же показатель динамики, как у Псковской области, — в Красноярском крае, Якутии и Ненецком автономном округе. Лидерами по динамике оборота розничной торговли стали Мордовия (9,5 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (9,2 процента) и Адыгея (8,2 процента). Всего по итогам января-мая 2018 года оборот розничной торговли в России, по данным Росстата, вырос на 2,4 процента к аналогичному периоду прошлого года и составил 12,03 триллиона рублей. По итогам пяти месяцев 2017 года наблюдалось снижение показателя на 0,6 процента. Лидером по абсолютному значению оборота розничной торговли стала Москва (1,9 триллиона рублей), на которую приходится более 15 процентов от общероссийского оборота. В целом же всего на 12 российских регионов приходится чуть более 51 процента общероссийского оборота розничной торговли. В шести российских регионах оборот розничной торговли не превышает 10 миллиардов рублей, а суммарно на них приходится меньше 0,5 процента от общего оборота по стране. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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