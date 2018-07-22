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Курскпромбанк понизил ставки по вкладам в рублях
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Курскпромбанк понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Доходность «Сберегательного» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) теперь составляет 5,8—6% годовых (ранее — 6,1—6,2%), а депозита «Люкс» (от 100 тыс. рублей, сроки — шесть месяцев или один год) — 4—4,3% годовых (вместо 4,5—5%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.
Вклад «Накопительный» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) в данный момент открывается под 5,3—5,5% годовых (прежде — под 5,6—5,8%), а «Инвестиционный+» (от 100 тыс. рублей на три года) — под 4,7% годовых (до этого — под 5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
«Мобильный» открывается на три года. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. При ежемесячной выплате процентов ставка составит 5,5% (до этого — 5,8%), при ежеквартальной — 5,8% (ранее — 6,1%), а при выплате процентов раз в полгода — 5,7% годовых (прежде — 6%). Проценты могут также капитализироваться.
Вклад «Семейные ценности» доступен от 1 тыс. рублей на три года под 4,7% годовых (до этого — под 5%). Проценты ежемесячно выплачиваются.
Депозит «Умники и умницы» (от 5 тыс. рублей на пять лет) привлекается под 5,7% годовых (вместо 6%). Проценты капитализируются раз в полгода и выплачиваются в конце срока.
Все вклады, кроме «Сберегательного», пополняемые.
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