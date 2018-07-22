«Вмешательство» России оказалась не интересной для американцев темой

Менее 1% американцев назвали якобы «вмешательство» России в американские выборы важной темой, гораздо больше жителей США волнуют иммиграция и экономические проблемы, следует из данных опроса Gallup.

По данным июньского опроса, 15% американцев взволнованы экономической ситуацией в стране, 19% недовольны действиями властей и плохим руководством страной, 14% беспокоятся из-за ситуации с иммиграцией и нелегальными мигрантами, а 7% называют важной темой расизм, передает RT.

Вопрос якобы «вмешательства» России в американские выборы назвали важным менее 1% жителей Соединенных Штатов.