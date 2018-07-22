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«Вмешательство» России оказалась не интересной для американцев темой
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«Вмешательство» России оказалась не интересной для американцев темой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Менее 1% американцев назвали якобы «вмешательство» России в американские выборы важной темой, гораздо больше жителей США волнуют иммиграция и экономические проблемы, следует из данных опроса Gallup.
По данным июньского опроса, 15% американцев взволнованы экономической ситуацией в стране, 19% недовольны действиями властей и плохим руководством страной, 14% беспокоятся из-за ситуации с иммиграцией и нелегальными мигрантами, а 7% называют важной темой расизм, передает RT.
Вопрос якобы «вмешательства» России в американские выборы назвали важным менее 1% жителей Соединенных Штатов.
Между тем, политики и СМИ США именно на этой теме очень часто заостряют особое внимание — в частности, именно из-за слов по этому вопросу по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным был жестоко раскритикован американский лидер Дональд Трамп.
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