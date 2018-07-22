Исследование: американцев не волнует «российское вмешательство» 

Иммиграция и экономические проблемы волнуют граждан США гораздо больше, чем разговоры о вмешательстве России в выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup о самых важных для американцев проблемах США.
Согласно данным июньского опроса, 15% американцев волновала экономическая ситуация в стране. 19% были недовольны действиями властей и плохим руководством государства. 14% волнует иммиграция и нелегальные мигранты. 7% беспокоит расизм.
При этом американцев не беспокоит якобы «вмешательство» России в американские выборы — менее 1% назвали это важной проблемой.
Также об исследовании Gallup в своём блоге написала экс-губернатор Аляски, член Республиканской партии Сара Пэйлин.
Ранее СМИ сообщали, что главные помощники президента США Дональда Трампа убедили его отказаться от своих слов относительно «вмешательства России» в американские выборы, которые он произнёс на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.