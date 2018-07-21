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Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечных инфекций на Украине
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечных инфекций на Украине 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает россиян о большом количестве случаев заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Мариуполе. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте ведомства.
"Более 80 случаев ОКИ зарегистрировано в Мариуполе в период с 6 по 12 июля текущего года. Это больше, чем на прошлой неделе, и выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2017 года на 44,1%. В структуре заболевших преобладают дети, составившие более 60%", — говорится в сообщении.
По данным опроса, более трети пострадавших (34,6%) связывают свое заболевание с купанием в море.
Как отмечает Роспотребнадзор, в городе имеются несанкционированные канализационные стоки, а в пробах морской воды фиксировались нестандартные микробиологические показания. Ведомство просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее несколько СМИ сообщили о случаях заболевания холерой в Мариуполе. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области усилило контроль в связи с этой информацией. Позднее прокуратура Ростовской области не нашла доказательств вспышки заболевания.
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