Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечных инфекций на Украине

МОСКВА , 21 июля. / ТАСС /. Роспотребнадзор предупреждает россиян о большом количестве случаев заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Мариуполе . Об этом в субботу сообщается на официальном сайте ведомства.

"Более 80 случаев ОКИ зарегистрировано в Мариуполе в период с 6 по 12 июля текущего года. Это больше, чем на прошлой неделе, и выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2017 года на 44,1%. В структуре заболевших преобладают дети, составившие более 60%", — говорится в сообщении.

По данным опроса, более трети пострадавших (34,6%) связывают свое заболевание с купанием в море.

Как отмечает Роспотребнадзор, в городе имеются несанкционированные канализационные стоки, а в пробах морской воды фиксировались нестандартные микробиологические показания. Ведомство просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.