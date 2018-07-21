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В Китае заявили, что к 2050 году более трети населения страны будут составлять пожилые люди
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В Китае заявили, что к 2050 году более трети населения страны будут составлять пожилые люди 

RT на русском 40 минут назад
Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ван Цзяньцзюня заявил, что к 2050 году 34,9% населения страны будут составлять пожилые люди.
Об этом сообщает «Синьхуа».
По его словам, таким образом в стране будет 487 млн человек в возрасте 60 лет и старше.
«Деньги, потраченные на пожилых людей, например, на уход и медицинские услуги, к 2050 году составят 26,24% ВВП Китая, по сравнению с 7,33% в 2015 году», — сказал он.
Ван Цзяньцзюня также уточнил, что 300 млн пожилых людей в стране будет зарегистрировано уже в 2025 году, а к 2033 году их будет 400 млн  Ранее в Италии умерла самая пожилая жительница Европы.
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