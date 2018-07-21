В Китае заявили, что к 2050 году более трети населения страны будут составлять пожилые люди

Представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ван Цзяньцзюня заявил, что к 2050 году 34,9% населения страны будут составлять пожилые люди.

Об этом сообщает «Синьхуа».

По его словам, таким образом в стране будет 487 млн человек в возрасте 60 лет и старше.

«Деньги, потраченные на пожилых людей, например, на уход и медицинские услуги, к 2050 году составят 26,24% ВВП Китая, по сравнению с 7,33% в 2015 году», — сказал он.