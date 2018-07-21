К 2050 г. численность пожилых граждан составит 1/3 от общей численности населения Китая

Пекин, 21 июля / Синьхуа / — К 2050 г. численность пожилых граждан Китая достигнет 487 млн человек, что составит 34,9 процента от общей численности населения. Об этом в четверг заявили в Государственном управлении по делам здравоохранения КНР.

По словам первого заместителя главы канцелярии Всекитайской комиссии по делам престарелых Ван Цзяньцзюня, численность граждан в возрасте 60 лет и старше в КНР достигнет 300 млн человек к 2025 г. и 400 млн — к 2033 г.

"Расходы на пожилое население, в частности, забота о нем и оказание медицинских услуг, составят к 2050 г. 26,24 процента от ВВП страны, что превышает показатель 2015 г. в 7,33 процента", — отметил он.

Ван Цзяньцзюнь призвал к просветительской деятельности, поднимающей вопрос старения, заявив, что она будет способствовать созданию благоприятной среды для того, чтобы общество придавало больше значения, оказывало поддержку и принимала участие в работе, связанной со старением.

Циркуляр о подобной просветительской деятельности был обнародован вышеупомянутой комиссией и 13 другими ведомствами в январе. В нем приводится суть просветительской деятельности по этому направлению, целью которой является повышение осведомленности людей о стареющем обществе.

К концу 2017 г. численность населения в возрасте 60 лет и старше составила 241 млн человек или 17,3 процента от общей численности населения. -0-