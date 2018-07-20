Опубликованы даты новогодних и майских выходных в 2019 году 

Минтруд составил расписание отдыха россиян в 2019-м. Опубликованы даты новогодних и майских выходных, а также других нерабочих праздничных дней в следующем году.
Согласно данным Министерства труда РФ, новогодние и рождественские каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года
Выходные дни 5 и 6 января — суббота и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 2 и 3 мая соответственно.
Далее в честь Дня защитников Отечества выходные будут 23 и 24 февраля. А в Международный женский день отдых продлится три дня — с 8 по 10 марта.
В мае сначала нерабочими будут дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая. Летом россиян ждет только один выходной день по случаю Дня России — 12 июня, а в ноябрьские праздники предусмотрено три дня официального отдыха — 2 по 4 ноября.