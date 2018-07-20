Опубликованы даты новогодних и майских выходных в 2019 году

Минтруд составил расписание отдыха россиян в 2019-м. Опубликованы даты новогодних и майских выходных, а также других нерабочих праздничных дней в следующем году.

Согласно данным Министерства труда РФ, новогодние и рождественские каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года

Выходные дни 5 и 6 января — суббота и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 2 и 3 мая соответственно.

Далее в честь Дня защитников Отечества выходные будут 23 и 24 февраля. А в Международный женский день отдых продлится три дня — с 8 по 10 марта.