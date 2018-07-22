В Новый год тюменцы смогут отдохнуть 10 дней, а на майские праздники — 9

Майские каникулы решили продлить. Они будут поделены на две части

Министерство труда подготовило проект постановления о переносе выходных дней в следующем году. Из документа следует, что в новогодние праздники тюменцы смогут отдохнуть 10 дней — с 30 декабря по 8 января. Порадуют россиян в следующем году и майские каникулы. Выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. Также предложено перенести выходной с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. В итоге в майские праздники в следующем году россияне смогут отдохнуть 9 дней — с 1 по 5 и с 9 по 12.

— Расписание было составлено с учетом интересов граждан. Предполагается, что такой график позволит россиянам комфортно организовать досуг не только зимой, но и в весенне-летний период, — отмечают автору документа в пояснительной записке.

Помимо новогодних и майских праздников россияне будут отдыхать 23-24 февраля, 8-10 марта, 12 июня, а также 2-4 ноября.