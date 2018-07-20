ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения деятельности руководства России с начала июля

Как следует из материалов, опубликованных в пятницу на сайте организации, по данным опроса 9-15 июля, уровень одобрения деятельности правительства России отмечается на уровне 38,2%, в то время как исследование, проведенное 2-8 июля, фиксировало его на отметке 38,0%. Показатель одобрения деятельности президента РФ вырос с предыдущего опроса с 63,4% до 64,7%. «С начала июля наблюдается постепенное повышение показателей одобрения работы президента и правительства России», — делает вывод ВЦИОМ.

Стабильным остается и уровень доверия к главе кабинета министров — 31,1% (31,2% по результатам опроса недельной давности).

По мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, «важным фактором формирования массовых настроений на последней неделе стал финал чемпионат мира по футболу». «Это крупное и резонансное событие было очень эмоционально воспринято российской аудиторией и, очевидно, повлияло на оценки эффективности работы власти», — полагает социолог.

В инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» принимали участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивались 1600 респондентов, метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.