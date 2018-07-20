Лишь пятая часть организаций предъявляет к отелям требования по безопасности перед размещением своих сотрудников

Маркетинговая компания Ipsos MORI провела опрос среди бизнесменов. Выяснилось, что только 19% коммерческих организаций интересуют условия безопасности в отелях, в которых останавливаются командированные сотрудники.

Аналитики провели исследование в рамках подготовки «Руководства по обеспечению безопасности сотрудников и путешественников в отелях» ассоциации ACTE и International SOS.

Эксперты считают, что иногда предприятия отправляют своих сотрудников в регионы повышенного риска, но в приоритете у бизнесменов не требования к безопасности гостиницы, а коммерческие интересы. Этот тезис подтверждает и опрос, проведенный Российской Ассоциацией бизнес-туризма, среди представителей крупнейших российских и зарубежных компаний.

Сотрудников Ассоциации интересовало, по каким показателям происходит отбор отеля для размещения персонала. На первом месте оказался такой критерий, как соответствие тревел-политике компании (64%). На втором — удобство расположения отеля, его близость к транспортной инфраструктуре и районами деловой активности города (51%). Третье место — качество сервиса (40%). Стоимость проживания интересует лишь 22% представителей бизнеса.