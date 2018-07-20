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Исследование: россияне являются собственниками 20% иностранных фирм в Черногории
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Исследование: россияне являются собственниками 20% иностранных фирм в Черногории 

ТАСС 1 час назад
БЕЛГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Российские предприниматели сохраняют лидирующие позиции в сфере иностранного бизнеса, работающего в Черногории.
Как сообщило в пятницу статистическое агентство Monstat, инвесторы из России составляют 20,2% от всех иностранных бизнесменов в стране.
Агентство отмечает, что с 2014 года число предприятий, собственниками которых являются граждане РФ, в последние четыре года неуклонно падает. Так, в 2013 году россияне составляли 32,4% от всех иностранных инвесторов, в 2014 году — 38,1%, в 2015 году — 32%, в 2016 году — 26,7%, в 2017 году — 20,2%. На втором месте после россиян идут граждане Сербии (19,1%). Из-за экономических проблем число бизнесменов из Боснии и Герцеговины, Италии, Китая, Украины также сократилось. «Анализ показывает, что из года в год появляется значительное число предприятий, которые находятся в собственности юридических и физических лиц из Турции, в 2017 году их процентное участие составило 8,7%», — говорится в сообщении.
С точки зрения географии, большинство иностранных предприятий размещены в столице страны Подгорице (35%), затем следует курортное побережье — Будва (20,7%), Бар (13,6%), Герцег-Нови (9,2%). При этом большинство хозяйствующих субъектов, находящихся в собственности россиян, расположены на побережье — в городах Бар, Будва, Герцег-Нови, Котор, Тиват, а большинство сербских и итальянских фирм работают в Подгорице.
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