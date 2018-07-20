Эксперты узнали мнение волгоградцев о ситуации на рынке недвижимости 

Эксперты узнали мнение волгоградцев по поводу ситуации на рынке недвижимости в городе в III квартале 2018 года.
По данным портала, респонденты прогнозируют незначительное повышение цен на жилье. Повышения ждут 30% опрошенных, 40% считают, что они не изменятся, 30% сказали, что цены понизятся. В Москве почти такие же результаты опроса — 30%, 45% и 25%. Увеличения стоимости квартир в Санкт-Петербурге ждут 43% ответивших. Половина опрошенных из Севастополя уверены, что стоимость жилья будет расти — это самый большой показатель. Самый низкий процент ожидающих роста — в Омске (17%). Будет ли III квартал 2018 года благоприятным временем для покупки недвижимости? На этот вопрос 52% россиян ответили, что считают этот период скорее благоприятным, 18% — благоприятным; 24% оценили предстоящие месяцы скорее неблагоприятны, а 6%, как неблагоприятные. В Волгограде 23% считают ближайшие три месяца благоприятным периодом для покупки жилья, скорее благоприятным — 55%, скорее неблагоприятным — 20%, неблагоприятным — 3%. От рынка ипотеки в июле — сентябре 2018 года 48% волгоградцев ожидают, что он не изменится, 15% — повысится и 38% ответили, что понизится.