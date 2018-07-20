Ещё
Эксперты узнали мнение волгоградцев о ситуации на рынке недвижимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты узнали мнение волгоградцев о ситуации на рынке недвижимости 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Эксперты узнали мнение волгоградцев по поводу ситуации на рынке недвижимости в городе в III квартале 2018 года.
По данным портала, респонденты прогнозируют незначительное повышение цен на жилье. Повышения ждут 30% опрошенных, 40% считают, что они не изменятся, 30% сказали, что цены понизятся. В Москве почти такие же результаты опроса — 30%, 45% и 25%. Увеличения стоимости квартир в Санкт-Петербурге ждут 43% ответивших. Половина опрошенных из Севастополя уверены, что стоимость жилья будет расти — это самый большой показатель. Самый низкий процент ожидающих роста — в Омске (17%). Будет ли III квартал 2018 года благоприятным временем для покупки недвижимости? На этот вопрос 52% россиян ответили, что считают этот период скорее благоприятным, 18% — благоприятным; 24% оценили предстоящие месяцы скорее неблагоприятны, а 6%, как неблагоприятные. В Волгограде 23% считают ближайшие три месяца благоприятным периодом для покупки жилья, скорее благоприятным — 55%, скорее неблагоприятным — 20%, неблагоприятным — 3%. От рынка ипотеки в июле — сентябре 2018 года 48% волгоградцев ожидают, что он не изменится, 15% — повысится и 38% ответили, что понизится.
АиФ Волгоград: последние новости
Скандально известный генерал московского СК прописался в Волгограде В Волгограде объявили штормовое предупреждение из-за дождя «ЕвроХим-ВолгаКалий» в 2018 году запустит Гремячинский ГОК в Котельниково
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии368
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец22
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России329
Тест: Азовское море или Черное?7
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение