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Больше граждан США полагают, что дополнительные таможенные пошлины вредят стране
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Больше граждан США полагают, что дополнительные таможенные пошлины вредят стране 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Вашингтон, 20 июля /Синьхуа/ — По результатам опроса общественного мнения, обнародованным в четверг американским исследовательским центром Пью, больше американцев считают, что увеличение таможенных сборов США в отношении торговых партнеров негативно сказывается на США.
По данным опроса, 49 проц. граждан США полагают, что дополнительные таможенные пошлины не принесут пользы США, а 40 проц. опрошенных считают, что эти действия выгодны для США, остальные 11 проц. затруднились ответить.
При распределении опрошенных по уровню образования можно отметить, что 56 проц. опрошенных с высшим образованием считают повышение таможенных тарифов неблагоприятным для развития США, 38 проц. придерживаются противных взглядов. А среди людей без высшего образования эти показатели составляют 45 проц. и 42 проц. соответственно.
По партийной принадлежности, 73 проц. членов Республиканской партии и соответствующих независимых лиц выступают за пользу новой таможенной политики для США, 77 проц. членов Демократической партии и соответствующих независимых лиц подчеркивают, что эта политика наносит США вред.
Ранее правительство Дональда Трампа ввело дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия согласно статье 232 национального Закона «О расширении торговли» 1962 года под предлогом «угрозы национальной безопасности», а также начало «расследование по статье 232» в отношении импортных автомобилей и автозапчастей.
Согласно результатам другого опроса общественного мнения, обнародованным в прошлом месяце департаментом информации американской телерадиосети Си-Би-Эс, свыше половины граждан США полагают, что в случае торговой войны из-за повышения таможенных пошлин экономику США ждет спад. —0—
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