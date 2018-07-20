Больше граждан США полагают, что дополнительные таможенные пошлины вредят стране

Вашингтон, 20 июля / Синьхуа / — По результатам опроса общественного мнения, обнародованным в четверг американским исследовательским центром Пью, больше американцев считают, что увеличение таможенных сборов США в отношении торговых партнеров негативно сказывается на США.

По данным опроса, 49 проц. граждан США полагают, что дополнительные таможенные пошлины не принесут пользы США, а 40 проц. опрошенных считают, что эти действия выгодны для США, остальные 11 проц. затруднились ответить.

При распределении опрошенных по уровню образования можно отметить, что 56 проц. опрошенных с высшим образованием считают повышение таможенных тарифов неблагоприятным для развития США, 38 проц. придерживаются противных взглядов. А среди людей без высшего образования эти показатели составляют 45 проц. и 42 проц. соответственно.

По партийной принадлежности, 73 проц. членов Республиканской партии и соответствующих независимых лиц выступают за пользу новой таможенной политики для США, 77 проц. членов Демократической партии и соответствующих независимых лиц подчеркивают, что эта политика наносит США вред.

Ранее правительство Дональда Трампа ввело дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия согласно статье 232 национального Закона «О расширении торговли» 1962 года под предлогом «угрозы национальной безопасности», а также начало «расследование по статье 232» в отношении импортных автомобилей и автозапчастей.