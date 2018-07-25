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«Ромир» выяснил отношение россиян к отечественным и зарубежным лекарствам
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«Ромир» выяснил отношение россиян к отечественным и зарубежным лекарствам 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Большинство россиян покупает отечественные лекарства, но и граждане, предпочитающие импортные медикаменты, часто готовы перейти к российским аналогам из-за более привлекательной цены или по рекомендации врача, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В опросе холдинга приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 20 лет до 60 лет, проживающие во всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка, таким образом, представляет взрослое экономически активное население России.
"Отечественные лекарства предпочитают 69% россиян. Число тех, кто выбирает импортные лекарства, оказалось в 2 раза ниже — 31%", — говорится в исследовании. При этом препараты местного производства чаще покупают мужчины, чем женщины — 71% и 66% соответственно.
"Меньше других российские медикаменты склонны приобретать молодые люди в возрасте до 25 лет — 60%, а также группа респондентов с высокими доходами — 58%", — отмечается в сообщении.
Изменчивость предпочтений
Исследователи также указывают, что доля россиян, предпочитающих российские лекарства, за год увеличилась на 11 процентных пунктов. В 2017 году этот вариант ответа выбрали 58%. В то же время, по данным исследования, две трети из тех, кто выбирает препараты иностранного производства, готовы сменить предпочтения.
"Из них 38% отметили, что им для этого необходима рекомендация врача или фармацевта (на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее). По более привлекательной, чем у зарубежных медикаментов, цене российские препараты купили бы 23% опрошенных", — говорится в сообщении. Еще 8% заявили, что приобрели бы отечественные лекарства, если бы знали об их наличии, поскольку ценят российские бренды.
При этом 29% из тех, кто выбирает иностранные медикаменты, не готовы от них отказаться и 19% из них назвали причиной этого качество препаратов: оно, по их мнению, в любом случае выше, чем у отечественных. В свою очередь 10%, как и в прошлом году, заявили, что не доверяют российским фармкомпаниям.
"Основными факторами перехода с импортных препаратов на отечественные являются стоимость и рекомендации врачей. Цена российских медикаментов по определению должна быть ниже. Таким образом, импортозамещению в области производства лекарств, в первую очередь, мешает или отсутствие российских аналогов, или недостаточная информированность медицинских работников об их наличии", — заключил холдинг.
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