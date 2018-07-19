Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян в США и на Украине

"Украина и, пожалуй, США", — заявила Москалькова в интервью газете «Известия» , отвечая на вопрос о том, в каких странах нарушение прав россиян вызывает у нее наибольшее беспокойство.

Омбудсмен пояснила, что на Украине находится более 400 заключенных граждан РФ. По ее мнению, среди них есть как те, кто совершил реальные преступления, так и те, кто стал жертвой произвола, чтобы создать «фонд» для обмена на заключенных в России украинцев.