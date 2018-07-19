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Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян в США и на Украине
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Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян в США и на Украине 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова более всего обеспокоена нарушениями прав россиян в США и на Украине.
"Украина и, пожалуй, США", — заявила Москалькова в интервью газете «Известия», отвечая на вопрос о том, в каких странах нарушение прав россиян вызывает у нее наибольшее беспокойство.
Омбудсмен пояснила, что на Украине находится более 400 заключенных граждан РФ. По ее мнению, среди них есть как те, кто совершил реальные преступления, так и те, кто стал жертвой произвола, чтобы создать «фонд» для обмена на заключенных в России украинцев.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудили тематику обмена удерживаемыми лицами и посещение омбудсменами содержащихся в заключении. До этого они также договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.
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