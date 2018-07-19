Приморцы признались, что испытывают трудности с поиском работы на руководящие позиции

Часто им попадаются несправедливые зарплатные предложения.

Служба исследований сайта по поиску работы и подбору персонала HeadHunter опросила приморцев и выяснила, что только 15% считают несложным процесс поиска работы руководителем. Вместе с тем, 71% опрошенных отметили, что испытывают трудности с поиском работы на руководящие позиции.

Среди наиболее частых причин, ввиду которых усложняется поиск работы для соискателей, претендующих на руководящие позиции, называют несправедливые зарплатные предложения (61%), завышенные требования (44%) и неосязаемые карьерные перспективы (25%).

Несмотря на то, что только 15% респондентов называют поиск работы руководителями относительно несложным процессом, 42% опрошенных согласились с тем, что руководители более мобильны в смене места работы.

В целом совокупное распределение положительных и отрицательных ответов на вопрос о сложности поиска работы практически не разнится в зависимости от пола — 77% топ-менеджеров мужчин и 79% топ-менеджеров женщин отметили сложным процесс поиска работы.

По мнению респондентов, руководителям проще всего найти работу в сфере маркетинга и рекламы — 24%, а также в искусстве и бухгалтерии — 23% и 20%, соответственно 19% в сферах продажи, наука и образование.

Женщины среди сложностей при поиске работы руководителем чаще называют недостаточную заработную плату — 66% против 58% у мужчин, а мужчины же отмечают неосязаемые карьерные перспективы — 27% против 22% у женщин.

Каждый третий респондент отметил завышенные требования к руководителю в сфере маркетинга как фактор, усложняющий поиск работы — данный показатель стал самым низким среди всех профобластей.