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Московские власти переводят застройщиков на цифру
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Московские власти переводят застройщиков на цифру 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Московские власти переводят оформление градостроительной документации в электронный вид. Застройщики уже позитивно оценили переход на цифру.
В ближайшем будущем еще 16 услуг будут переведены в электронный вид. Как отметила, выступая на площадке Московского урбанфорума, замруководителя департамента градостроительной политики столицы Надежда Караванова, застройщикам будет предоставлена возможность подачи через официальный портал мэра и правительства Москвы единой заявки на получение технических условий, заключение договоров о подключении, а также выдачу актов об осуществлении подключения к инженерным сетям.
Проведенное в начале июня исследование ВЦИОМ, выполненное специально к Урбанфоруму, выявило, что среди застройщиков выражен запрос на получение услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям посредством заполнения единой заявки в электронной форме. За переход на такую форму обслуживания высказалось 70% опрошенных.
Целью опроса было изучение отношения застройщиков к изменениям в сфере строительного регулирования в Москве. Всего была опрошена тысяча представителей бизнеса в сфере строительства.
Порядка 60% застройщиков видят позитивный эффект от перевода услуг в электронный вид, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он добавил, что наблюдается рост удовлетворенности застройщиков от взаимодействия со всеми сетевыми организациями столицы. Он также сообщил, что большинство опрошенных застройщиков заявили о том, что они достаточно хорошо информированы о реформах в строительной сфере.
При этом он подчеркнул, что есть причины, которые, по мнению застройщиков, сегодня мешают строить в Москве. Среди них недостаток инвестиций, а также недостаток квалифицированных рабочих и высокие ставки по банковским кредитам.
"Первая тройка проблем, которые называют застройщики, — это монополизация рынка строительных услуг — 46%. На втором месте — неопределенность экономической конъюнктуры — 44% — и на третьем месте — недоступность кредитов — 42%", — сказал Федоров.
Московский урбанистический форум — крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». С 17 по 22 июля российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсуждают модели развития крупнейших мегаполисов мира.
Выступая на открытии Урбанфорума, мэр Сергей Собянин сказал, что Москва должна стать городом, удобным и комфортным для человека и отметил лучшие столичные проекты последних лет: благоустройство города, изменения в транспортной и социальной инфраструктуре, развитие образования и реновацию.
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