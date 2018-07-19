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Заплатите налоги заранее и спите спокойно
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Украина по просьбе Турции совершила большое предательство
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство

Заплатите налоги заранее и спите спокойно 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
Собственники ежегодно платят налоги на квартиры, машины, дома, земельные участки. Госдума приняла закон, разрешающий россиянам оплачивать вперед некоторые из них.
Арина Раксина
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