Работу с порталом «Активный гражданин» обсудили на встрече с населением в Рязанском

Одним из вопросов обсуждения на встрече с населением в Рязанском районе стала работа горожан с порталом «Активный гражданин». Как рассказал первый заместитель главы управы Рязанского района Eвгений Ровинский , в прошлом году по инициативе пользователей портала в районе было обустроено четыре зоны отдыха. — Реализация программы «Активный гражданин» дает возможность комплексного благоустройства двора, получившего наиболее больший процент голосов «ЗА» проведение тех или иных видов работ, — отметил Ровинский. Порядок голосования на портале следующий: 1) Регистрация на портале по мобильному номеру телефона; 2) Выбор объекта голосования из текущих опросов; 3) Выбор параметров предложенных под благоустройство; 4) Отправка голоса. Напомним, что активные участники проекта «Активный гражданин» имеют возможность получать подарки в магазине призов. (ск)