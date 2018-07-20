Работу с порталом «Активный гражданин» обсудили на встрече с населением в Рязанском 

Одним из вопросов обсуждения на встрече с населением в Рязанском районе стала работа горожан с порталом «Активный гражданин».
Как рассказал первый заместитель главы управы Рязанского района Eвгений Ровинский, в прошлом году по инициативе пользователей портала в районе было обустроено четыре зоны отдыха.
— Реализация программы «Активный гражданин» дает возможность комплексного благоустройства двора, получившего наиболее больший процент голосов «ЗА» проведение тех или иных видов работ, — отметил Ровинский.
Порядок голосования на портале следующий:
1) Регистрация на портале по мобильному номеру телефона;
2) Выбор объекта голосования из текущих опросов;
3) Выбор параметров предложенных под благоустройство;
4) Отправка голоса.
Напомним, что активные участники проекта «Активный гражданин» имеют возможность получать подарки в магазине призов. (ск)