Родители учеников школы №2073 смогут принять участие в голосовании

Фото: архив

Родители учеников смогут принять участие в голосовании на тему: «Устраивает ли Вас программа дополнительного образования в школе №2073?». Самым популярным вариантом ответа является «В значительной степени», сообщили 19 июля.

Опрос организовали на официальном сайте школы №2073. Родители и законные представители учеников общеобразовательного учреждения смогут выбрать из пяти предложенных вариантов. В их число вошли: «В полной мере», «В значительной степени», «В незначительной степени», «Практически не удовлетворяет» и «Совсем не удовлетворяет».

Отметим, что ни один участник анкетирования не выбрал последний вариант голосования.