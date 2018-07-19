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Родители учеников школы №2073 смогут принять участие в голосовании
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Родители учеников школы №2073 смогут принять участие в голосовании 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архив
Родители учеников смогут принять участие в голосовании на тему: «Устраивает ли Вас программа дополнительного образования в школе №2073?». Самым популярным вариантом ответа является «В значительной степени», сообщили 19 июля.
Опрос организовали на официальном сайте школы №2073. Родители и законные представители учеников общеобразовательного учреждения смогут выбрать из пяти предложенных вариантов. В их число вошли: «В полной мере», «В значительной степени», «В незначительной степени», «Практически не удовлетворяет» и «Совсем не удовлетворяет».
Отметим, что ни один участник анкетирования не выбрал последний вариант голосования.
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