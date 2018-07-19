Для тех, кому за 50: перспективы руководителей старшего поколения в российском бизнесе

Грядущая пенсионная реформа заставляет пристально изучать ситуацию во всех сегментах рынка труда. Так, хедхантинговая компания «Контакт» провела исследование (есть в распоряжении Business FM ), призванное оценить перспективы руководителей старше 50 лет в российском бизнесе.

Результаты не очень обнадеживают. Участники опроса — топ-менеджеры и HR-специалисты — признали, что зрелым управленцам после пенсионной реформы будет сложнее найти работу. В 90% случаев сотрудники получают повышение в молодом возрасте, а ротация управленческого состава после 50 лет случается крайне редко. Более трети компаний вообще не принимают на работу руководителей старше 50 лет, а 48% делают это один-два раза в несколько десятков месяцев.

Респонденты также охарактеризовали основные трудности в работе со старшим поколением: ими стали консерватизм, отсутствие гибкости и слабая мотивация. При этом 43% участников опроса не смогли назвать ни одного реального минуса начальства «за 50». Однако общее число таких руководителей в компаниях обычно не превышает 5%. Также лишь около 5% бизнес-структур имеют специальные программы развития для зрелых специалистов. Почти 56% компаний считают, что такие инструменты не нужны.

Партнер компании «Контакт» Галина Спасенова рассказала Business FM конкретно о положении дел в строительной отрасли:

Галина Спасенова партнер компании «Контакт» «Я бы сказала, что строительство — это как раз наименее пострадавшая в этой ситуации отрасль, потому что традиционно в строительстве много сотрудников, которые старше 50 лет и имеют возможность продолжать карьеру сильно за пенсионный возраст. Например, руководители первой линии — в возрасте 55 плюс, даже сильно дальше этого, 65 лет. Наверное, традиционно в этой сфере необходим опыт, знания, и функционалы, в которых эти сотрудники и руководители могут продолжать свою карьеру, это как раз все, что касается проектирования, смета-договорных отношений, инженерного обеспечения, то есть везде, где действительно опыт является преимуществом».

А что касается рекламы и маркетинга, продаж, руководителей со знанием инвестиционной составляющей — тут начальство компаний предпочитает тех, кто помоложе.