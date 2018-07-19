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Шатров vs Эскин: американцы все меньше верят в капитализм?
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Шатров vs Эскин: американцы все меньше верят в капитализм? 

РИА Новости 2 часа назад
Дискуссия о кризисе устоявшейся политической системы в США возобновляется регулярно, но сейчас — новый всплеск. В эти дни Америка обсуждает победу на праймериз Демократической партии активного члена движения «Демократических социалистов Америки» Александрии Окасио-Кортес. Подтверждением растущего интереса к социализму называют и неожиданный успех Берни Сандерса, приблизившегося на предыдущих праймериз в Демократической партии к Хиллари Клинтон. Кроме того, недавний опрос в США показал, что только 42% молодежи относятся позитивно к капитализму, а 44% опрошенных отдают предпочтение социализму.
О том, почему так происходит, и правы ли те, кто говорит о росте недоверия у американцев к нынешней политической и экономической системе в эфире радио Sputnik спорят заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и израильский публицист Авигдор Эскин.
Смотрите полную версию беседы:
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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