Шатров vs Эскин: американцы все меньше верят в капитализм?

Дискуссия о кризисе устоявшейся политической системы в США возобновляется регулярно, но сейчас — новый всплеск. В эти дни Америка обсуждает победу на праймериз Демократической партии активного члена движения «Демократических социалистов Америки» Александрии Окасио-Кортес. Подтверждением растущего интереса к социализму называют и неожиданный успех Берни Сандерса , приблизившегося на предыдущих праймериз в Демократической партии к Хиллари Клинтон . Кроме того, недавний опрос в США показал, что только 42% молодежи относятся позитивно к капитализму, а 44% опрошенных отдают предпочтение социализму.

О том, почему так происходит, и правы ли те, кто говорит о росте недоверия у американцев к нынешней политической и экономической системе в эфире радио Sputnik спорят заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и израильский публицист Авигдор Эскин.

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