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Застройщики рассказали, что им мешает
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Застройщики рассказали, что им мешает 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главными проблемами строительной отрасли столичные застройщики считают финансовые и экономические трудности, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Он напомнил, что Центр проводит ежегодный опрос среди застройщиков Москвы. Порядка 42% респондентов отметили, что главная проблема в строительной сфере — высокие ставки по кредитам и их недоступность, а не административные барьеры.
Что касается последних, около 60% застройщиков отмечают положительный эффект от перевода государственных услуг в электронный вид, отметил Федоров.
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