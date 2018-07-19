Застройщики рассказали, что им мешает

Валерий Федоров. Главными проблемами строительной отрасли столичные застройщики считают финансовые и экономические трудности, рассказал глава ВЦИОМ

Он напомнил, что Центр проводит ежегодный опрос среди застройщиков Москвы . Порядка 42% респондентов отметили, что главная проблема в строительной сфере — высокие ставки по кредитам и их недоступность, а не административные барьеры.

Что касается последних, около 60% застройщиков отмечают положительный эффект от перевода государственных услуг в электронный вид, отметил Федоров.