ВЦИОМ: 60% застройщиков Москвы позитивно оценили перевод услуг в онлайн 

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Порядка 60% застройщиков российской столицы видят позитивный эффект от перевода услуг в электронный вид, сообщил журналистам в четверг генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
По словам Федорова, такие результаты показало исследование ВЦИОМ, целью которого было изучение отношения застройщиков к изменениям в сфере строительного регулирования столицы.
"Более половины опрошенных специалистов строительной отрасли, то есть 60%, отмечают положительный эффект реализуемых реформ", — сказал он.
Федоров добавил, что наблюдается рост удовлетворенности застройщиков от взаимодействия со всеми сетевыми организациями столицы. Он также сообщил, что большинство опрошенных застройщиков заявили о том, что они достаточно хорошо информированы о реформах в строительной сфере.
При этом он подчеркнул, что есть причины, которые, по мнению застройщиков, сегодня мешают строить в Москве. Среди них недостаток инвестиций, а также недостаток квалифицированных рабочих и высокие ставки по кредитам у банков.