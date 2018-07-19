ВЦИОМ: 60% застройщиков Москвы позитивно оценили перевод услуг в онлайн

По словам Федорова, такие результаты показало исследование ВЦИОМ, целью которого было изучение отношения застройщиков к изменениям в сфере строительного регулирования столицы.

"Более половины опрошенных специалистов строительной отрасли, то есть 60%, отмечают положительный эффект реализуемых реформ", — сказал он.

Федоров добавил, что наблюдается рост удовлетворенности застройщиков от взаимодействия со всеми сетевыми организациями столицы. Он также сообщил, что большинство опрошенных застройщиков заявили о том, что они достаточно хорошо информированы о реформах в строительной сфере.

При этом он подчеркнул, что есть причины, которые, по мнению застройщиков, сегодня мешают строить в Москве. Среди них недостаток инвестиций, а также недостаток квалифицированных рабочих и высокие ставки по кредитам у банков.