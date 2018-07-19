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Европа заняла первое место по популярности у россиян, вылетающих за границу
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Европа заняла первое место по популярности у россиян, вылетающих за границу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самым популярным регионом для отдыха и путешествий среди россиян, совершающих поездки за границу в 2018 году, оказалась Европа, которую выбирают 37% туристов, сообщает Biletix.
На втором месте идут страны ближнего зарубежья и СНГ, привлекающие 32% российского турпотока. На страны Юго-Восточной Азии приходится 7%, а на страны Южной и Северной Америки, государства Карибского бассейна и прочие экзотические страны — не более 1%. Такие данные следуют из аналитики продаж авиабилетов туда-обратно из российских городов за границу в январе — первой половине июля 2018 года.
В 2018 году самыми популярными среди российских туристов странами СНГ и ближнего зарубежья стали Грузия, Молдавия и Армения. Из европейских стран наибольшей популярностью пользуются Черногория, Болгария и Испания. Среди ближневосточных стран лидируют Турция, Израиль и ОАЭ. В Азии — Таиланд, Индонезия (Бали) и Вьетнам. Доля продаж авиабилетов по зарубежным направлениям составляет 36%. Средний чек на перелет туда-обратно за границу — 22 349 рублей.
Наиболее бюджетные перелеты — в страны СНГ. В 2018 году средняя стоимость авиабилета туда-обратно на одного пассажира в страны СНГ и ближнего зарубежья составила 18 212 рублей. Стоимость перелетов в страны Ближнего Востока и в Европу практически одинакова — 22 622 рублей и 23 656 рублей соответственно. В среднем, для российских путешественников полеты в азиатские страны на 58% дороже, чем в Европу: средний чек на перелет в страны Юго-Восточной Азии в 2018 году составляет 37 598 рублей. Самые дорогие авиабилеты — в страны Южной и Северной Америки, Карибы и другие экзотические страны: средняя стоимость составляет 45 392 рубля на человека.
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