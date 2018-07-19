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В Вешняках подвели итоги опросов, инициированных мэром Москвы
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В Вешняках подвели итоги опросов, инициированных мэром Москвы 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
По мнению вешняковцев, в нашем районе нужен ещё один крытый каток и «Парк сказок». Таковы результаты голосования, запущенного после встречи мэра столицы с жителями нашего района.
В ходе встречи жительница Вешняков Евгения Маклакова пожаловалась градоначальнику, что после переноса спортшколы «Энтузиаст» из помещения кинотеатра в соседний округ детей довольно сложно туда возить, вешняковцам хочется, чтобы дети могли продолжать занятия в нашем районе.
В ответ Сергей Собянин пообещал выделить дополнительное здание и организовать досуговую работу спортивного направления. Он также предложил построить новый ФОК в Вешняках за бюджетные деньги, если под него найдётся подходящая площадка.
В начале июня в управе выбрали три земельных участка под возможное строительство спорткомплекса, они находятся по адресам: ул. Старый Гай, д. 10А, ул. Молдагуловой, дд. 5-5А и ул. Кетчерская, вблизи д. 5А. А вешняковцы путем голосования решали, какому виду спорта должно быть отдано предпочтение в новом ФОКе. Как выяснилось, большинство предпочитает каток — за него проголосовали 4733 респондента из 9505.
Вторым голосованием решалась судьба территории рядом с бывшим зданием ГИБДД на ул. Юности, д. 1. Жительница Вешняков Татьяна Мохова предложила мэру Москвы обустроить там народный парк. Сергей Собянин идею поддержал и предложил вешняковцам выбрать концепцию будущего парка. Победил в итоге «Парк сказок», набрав 4798 голосов, а всего в опросе участвовало 9481 человек.
Опросы проходили на 7 площадках: на нашем сайте, сайтах районной и окружной газет, странице газеты «Вешняки» ВКонтакте, в управе района, МФЦ и ТЦСО «Вешняки».
Жители свой выбор сделали — теперь дело за городом.
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