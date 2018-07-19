СМИ: помощника Макрона подозревают в избиении человека

Прокуратура начала предварительное расследование инцидента с избиением демонстранта, зачинщиком которого мог стать Александр Беналл, являющийся помощником президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщило издание Le Mond.

После того, как история с избиением получила огласку, он временно был отстранен от должности, несмотря на отсутствие официального подтверждения его вины. Через две недели он снова вернулся и начал заниматься административными делами.

По данным газеты Le Mond, опубликовавшей видеозапись инцидента, Беналл, не будучи сотрудником полиции, был одет в белую каску и завязал потасовку с одним из участников митинга в Париже.

Беналл во время предвыборной кампании Макрона был руководителем команды, обеспечивавшей безопасность тогда еще кандидата в президенты. После избрания Макрона президентом Беналл получил работу в Елисейском дворце.