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СМИ: помощника Макрона подозревают в избиении человека
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Путин допустил обострение ситуации на Украине
Путин допустил обострение ситуации на Украине

СМИ: помощника Макрона подозревают в избиении человека 

360tv.ru 49 минут назад
Прокуратура начала предварительное расследование инцидента с избиением демонстранта, зачинщиком которого мог стать Александр Беналл, являющийся помощником президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщило издание Le Mond.
После того, как история с избиением получила огласку, он временно был отстранен от должности, несмотря на отсутствие официального подтверждения его вины. Через две недели он снова вернулся и начал заниматься административными делами.
По данным газеты Le Mond, опубликовавшей видеозапись инцидента, Беналл, не будучи сотрудником полиции, был одет в белую каску и завязал потасовку с одним из участников митинга в Париже.
Беналл во время предвыборной кампании Макрона был руководителем команды, обеспечивавшей безопасность тогда еще кандидата в президенты. После избрания Макрона президентом Беналл получил работу в Елисейском дворце.
Подавляющее большинство французов негативно высказались о политике президента страны Эммануэля Макрона. «Несправедливой» назвали политику главы государства 71% респондентов, а в неэффективности его действий уверены 65% опрошенных французов.
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