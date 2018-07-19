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Клуб культуры и эстетики на улице Юннатов поборется за звание самого популярного среди горожан
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Клуб культуры и эстетики на улице Юннатов поборется за звание самого популярного среди горожан 

Управа района Савеловский города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Для пользователей портала «Активный гражданин» запущен опрос, посвященный московским культурным центрам. Его цель — определить самое популярное среди местных жителей учреждение. Принять участие в опросе может любой зарегистрированный пользователь. Среди претендентов на победу — расположенный на улице Юннатов центр культуры и эстетики «Родничок».
«В настоящее время районные досуговые клубы — это модные точки притяжения людей, которые интересуются искусством и творчеством. В них ежегодно проходят более 30 тысяч мероприятий. Это фестивали, конкурсы, квесты, лекции, встречи и др.», — говорится на сайте.
Клуб культуры и эстетики «Родничок» расположен по адресу ул. Юннатов, д. 17/2. Справки по телефону: 8 (977) 380-95-07. (мю)
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