Клуб культуры и эстетики на улице Юннатов поборется за звание самого популярного среди горожан

Для пользователей портала «Активный гражданин» запущен опрос, посвященный московским культурным центрам. Его цель — определить самое популярное среди местных жителей учреждение. Принять участие в опросе может любой зарегистрированный пользователь. Среди претендентов на победу — расположенный на улице Юннатов центр культуры и эстетики «Родничок».

«В настоящее время районные досуговые клубы — это модные точки притяжения людей, которые интересуются искусством и творчеством. В них ежегодно проходят более 30 тысяч мероприятий. Это фестивали, конкурсы, квесты, лекции, встречи и др.», — говорится на сайте.

Клуб культуры и эстетики «Родничок» расположен по адресу ул. Юннатов, д. 17/2. Справки по телефону: 8 (977) 380-95-07. (мю)