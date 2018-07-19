Названы 10 самых любимых «женских» автомобилей

Рейтинг был составлен по результатам опроса, проведенного «Автостатом».

Аналитики определили «женские» марки с наибольшей долей владельцев женского пола.

Лидером оказалась китайская Chery: доля владельцев-женщин составила 22,1%. В топ-3 также входят Daewoo (19,5%) и Datsun (17,4%). Лишь немного отстает Lifan (17,2%), а замыкает первую пятерку Peugeot (16,6%).

Во второй половине рейтинга расположились Citroen (15,3%), Suzuki (14,4%), Geely (14%), Hyundai (13%) и Opel (12%).

В опросе приняли участие 180 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Авторы исследования отметили, что количество мужчин, принявших участие в опросе, значительно превосходило число женщин-участниц (90,4% и 9,6% соответственно).

Как сообщал «Авторамблер», днем ранее аналитики опубликовали десятку марок автомобилей «для настоящих мужиков».

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