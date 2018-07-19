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ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции с июля
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ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции с июля 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Возвращение годовой инфляции к целевым показателям станет результатом роста спроса, снижения излишка продовольствия и исчерпания эффектов высокой базы на рынке овощей и фруктов, говорится в комментарии. Сейчас, по предварительной оценке, месячная инфляция в июле составит 0,2-0,4 процента, годовая — 2,4-2,6 процента. В июне годовая инфляция снизилась до 2,3 процента после 2,4 процента в марте, апреле и мае.
Снижение годовой инфляции было обусловлено эффектом базы, считают в Банке России. «Напомним: в начале лета прошлого года цены на овощи и фрукты заметно выросли из-за неблагоприятной погоды. В этом году ситуация заметно отличается в лучшую сторону», — отмечается в комментарии.
В июне инфляция несколько ускорилась в группах непродовольственных товаров и услуг, подчеркивают в ЦБ. «На первую влияние продолжали оказывать цены на бензин. На вторую — такой разовый фактор, как проведение чемпионата мира по футболу. Возросший спрос на транспортные и гостиничные услуги несколько повысил цены на этих рынках, которые, впрочем, в ближайшее время скорректируются до прежних уровней», — прогнозируют в Банке России. По оценкам регулятора, инфляция в России в 2018 году в целом будет оставаться низкой, вблизи целевого уровня.
В середине июня Банк России повысил прогноз по годовой инфляции — регулятор ожидает, что в конце 2018 года она составит 3,5-4 процента, в 2019 году — краткосрочно поднимется до 4-4,5 процента. Обратно к четырем процентам показатель вернется в начале 2020 года, ожидают в ЦБ. Причиной повышения прогноза по инфляции стали планы по повышению ставки НДС с 18 до 20 процентов.
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