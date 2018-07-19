Больше половины жителей Красноярского края довольны своим здоровьем

Аналитики красноярского краевого Центра медицинской профилактики выяснили, что подразумевает взрослое население региона под понятием ЗОЖ. Специалисты опросили 384 человека в 34 районах края.

По мнению респондентов, здоровый образ жизни позволяет избежать болезней, долго жить и хорошо выглядеть. Именно поэтому 48% опрошенных (60,8% — женщины и 34,2% — мужчины) стараются придерживаться всех принципов ЗОЖ.

«В понятие здорового образа жизни, по мнению жителей Красноярского края, входит отсутствие вредных привычек, соблюдение правил личной гигиены, полноценное и регулярное питание, здоровый сон, ведение активного образа жизни и прохождение медицинских профилактических осмотров», — рассказали в краевом Минздраве