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Больше половины жителей Красноярского края довольны своим здоровьем
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Больше половины жителей Красноярского края довольны своим здоровьем 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Аналитики красноярского краевого Центра медицинской профилактики выяснили, что подразумевает взрослое население региона под понятием ЗОЖ. Специалисты опросили 384 человека в 34 районах края.
По мнению респондентов, здоровый образ жизни позволяет избежать болезней, долго жить и хорошо выглядеть. Именно поэтому 48% опрошенных (60,8% — женщины и 34,2% — мужчины) стараются придерживаться всех принципов ЗОЖ.
«В понятие здорового образа жизни, по мнению жителей Красноярского края, входит отсутствие вредных привычек, соблюдение правил личной гигиены, полноценное и регулярное питание, здоровый сон, ведение активного образа жизни и прохождение медицинских профилактических осмотров», — рассказали в краевом Минздраве.
Также опрос показал, что почти 53% жителей Красноярского края удовлетворены состоянием своего здоровья.
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