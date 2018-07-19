Россияне больше не в силах платить ипотеку

За период с января по июнь 2018 года самым быстрорастущим сегментом рынка недвижимости стало ипотечное кредитование. Так, по сравнению с первой половиной 2017 года объем сделок с привлечением заемных средств увеличился сразу на 74,4%, в то время как рост числа заключенных договоров долевого участия в тех же временных рамках составил 42%, а количество сделок с подержанным жильем смог продемонстрировать рост только на 24,8%.

Наиболее ударными темпами статистические показатели ипотеки росли во втором квартале этого года. В частности, именно в апреле впервые за всю историю существования ипотечного кредитования на отечественном рынке недвижимости число подобных сделок перевалило за отмутку в 7 тысяч, и этот показатель не снижался в течение двух следующих месяцев. Примечательно, что в июне был достигнут новый рекорд — 7425 ипотечных сделок за месяц, что в полтора раза выше, чем было в июне 2017 года.

В последний раз, отмечают знатоки вопроса, лучшая динамика роста ипотечных кредитов в стране относительно других рыночных параметров фиксировалась в 2014 году.

Генеральный директор компании «Метриум» Наталья Круглова считает, что главным драйвером столь мощного роста ипотечных показателей является повышение доступности жилищного кредитования. Ссылаясь на данные Банка России , эксперт утверждает, что в настоящее время средневзвешенная ставка по подобным кредитам в период с января по май 2018 года составила 9,66% годовых (-1 процентный пункт по отношению к аналогичному периоду 2017 года). При этом конкретно в мае данное значение опустилось до очередного исторического минимума, достигнув отметки в 9,56%.

Основываясь на собственных данных, генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин отмечает, что если еще в прошлом году с привлечением жилищных займов на первичном рынке столицы проходила лишь каждая вторая сделка, то к настоящему времени этот показатель превысил 60%, то есть фактически из каждых трех сделок по приобретению новостройки ипотечными являются две.

Что же касается положения дел на первичном рынке столицы вообще, то к началу июля Росреестр успел зарегистрировать 33,8 тысячи договоров долевого участия (+42% по сравнению с 2017 годом). Учитывая, что в первом полугодии 2018 года было 178 рабочих дней (без учета трех дней с 1 по 3 января, когда не работали многие отделы продаж застройщиков, а также часть агентств недвижимости), получается, что на первичном рынке в день заключалось порядка 190 сделок, уточняют аналитики «МИЭЛЬ-Новостроек». Если принять во внимание, что рабочий день отделов продаж длится в среднем 12 часов, то каждый час агенты и отделы продаж заключали примерно по 16 сделок, по одной сделке примерно каждые 3 минуты 80 секунд, утверждают они. Такие показатели полугодия, поясняют знатоки вопроса, стали лучшими за весь период действия 214-ФЗ «О долевом строительстве».

На фоне таких «горячих» результатов положение дел на рынке подержанного жилья, скорее, можно назвать рекордным со знаком минус. В последний весенний месяц в этом сегменте был замечен спад, а максимальное число зарегистрированных договоров мены и купли-продажи недвижимого имущества за все первое полугодие составило 68,12 тысячи штук, что выше прошлогодних результатов всего лишь на 24,8%.

С одной стороны, появляется повод порадоваться вышеуказанным результатам. Ведь, согласно сообщениям пресс-службы Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), доля россиян, планирующих в ближайшее время улучшить свои жилищные условия, выросла на 28% по сравнению с прошлым годом. Причем именно купить жилье, а не отремонтировать или построить его, собирается 43% опрошенных. Чаще всего задумываются об этом как раз жители Москвы Санкт-Петербурга , при этом в приоритете у них — как раз квартира во многоквартирном доме.

Как отметила руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ в сфере строительства и недвижимости Алия Хакимова, увеличение доли домохозяйств, планирующих улучшить жилищные условия, говорит о том, что на рынке произошел ряд положительных изменений. «С начала 2018 года стала, — обращает внимание эксперт, — доступна льготная ипотека для семей с двумя и тремя детьми, ужесточились требования для девелоперов, с конца 2017 года начал работать Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, продолжает работать программа помощи ипотечным заемщикам. Все это, несомненно, привело к повышению уровня доверия со стороны населения в плане покупки жилья, и, по прогнозам Аналитического центра НАФИ, рост таких домохозяйств до конца года сохранится и распространится на другие крупные города России ».

Однако с другой стороны в том же опросе НАФИ отмечается, что 61% респондентов рассчитывает исключительно на свои собственные финансовые возможности (+6 процентных пунктов к показателям прошлого года), а еще 17% (+7 процентных пунктов к 2017 году) в случае необходимости готовы занять недостающее у родственников и друзей. А вот желающих обратиться за ипотекой становится меньше. Только 23% (-6 процентных пунктов с прошлого года) не исключает обращения в банк.

Но и с теми, кто туда дойдет, все может оказаться не все так гладко. Каждый четвертый опрошенный в марте 2018 года НАФИ россиянин допускает невозврат взятого кредита. При этом треть респондентов уверена, что заемщик имеет право не отдавать долги потому, что банки обманывают клиентов, скрывая реальную стоимость кредита или в одностороннем порядке увеличивает размер процентной ставки и платежей по нему. В прошлом году, само собой, такие доводы тоже использовались, но гораздо реже, чем сейчас.

Так что количество выданных кредитов само по себе, конечно, может, и повод для разговоров о подъеме экономики, однако с такими настроениями среди потенциальных заемщиков банкам уже пора задумываться о том, каким образом они будут возвращать себе займы.

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