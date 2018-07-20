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Исследование: россияне стали меньше экономить 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Россияне стали меньше экономить и отметили стабилизацию цен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
"Россияне отметили стабилизацию цен на основные категории продуктов и стали меньше экономить. Единственной категорией, где заметен значительный рост цен, стало автомобильное топливо", — сказано в исследовании.
Уточняется, что большинство россиян отметили значительное увеличение цен на бензин — 73%.
Ранее сообщалось, что объем «свободных» денег у россиян в июне текущего года вырос на 23,2%, до 29,7 тыс. руб.
По словам специалистов, такой скачок объясняется тем, что многие россияне во время отпуска решили остаться дома.
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