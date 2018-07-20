Исследование: россияне стали меньше экономить

Россияне стали меньше экономить и отметили стабилизацию цен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

"Россияне отметили стабилизацию цен на основные категории продуктов и стали меньше экономить. Единственной категорией, где заметен значительный рост цен, стало автомобильное топливо", — сказано в исследовании.

Уточняется, что большинство россиян отметили значительное увеличение цен на бензин — 73%.

Ранее сообщалось, что объем «свободных» денег у россиян в июне текущего года вырос на 23,2%, до 29,7 тыс. руб.

По словам специалистов, такой скачок объясняется тем, что многие россияне во время отпуска решили остаться дома.