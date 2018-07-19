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Молодежь ищет интересную работу, а не высокую зарплату
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Молодежь ищет интересную работу, а не высокую зарплату 

Авторадио 1 час назад
К такому выводу пришли аналитики компании Avito, опросив молодых людей в 135 российских городах. Своим исследованием они поделились с «Российской газетой». Молодые специалисты готовы жертвовать высоким уровнем дохода ради опыта работы. Они обращают внимание на возможности обучения, развития и профессионального роста. Принимая решение о трудоустройстве, молодежь обращает внимание на условия труда: для половины важно удобное расположение офиса, 42 процента опрошенных ценят гибкий график, каждому пятому удобно вообще трудиться на дому.
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