Молодежь ищет интересную работу, а не высокую зарплату 

К такому выводу пришли аналитики компании Avito, опросив молодых людей в 135 российских городах. Своим исследованием они поделились с «Российской газетой». Молодые специалисты готовы жертвовать высоким уровнем дохода ради опыта работы. Они обращают внимание на возможности обучения, развития и профессионального роста. Принимая решение о трудоустройстве, молодежь обращает внимание на условия труда: для половины важно удобное расположение офиса, 42 процента опрошенных ценят гибкий график, каждому пятому удобно вообще трудиться на дому.