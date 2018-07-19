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Опрос: Большинство американцев видят в России врага
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Опрос: Большинство американцев видят в России врага 

Национальная Служба Новостей 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Более чем две трети американцев видят в России недруга, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на данные опроса NBC News и Survey Monkey, проведенного 9-15 июля перед саммитом президентов РФ и США в Хельсинки,
43 процента респондентов рассматривают Россию как недружелюбную страну, а четверть опрошенных как врага. Союзником США Россию видят только 5 процентов американцев, а ее дружелюбие разглядели 23 процента участников опроса.
Кроме того, 27 процентов опрошенных граждан США считают, что Россия представляет наибольшую угрозу их стране по сравнению с КНДР, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — НСН), Китаем и Ираном.
Напомним, во время своего европейского визита президент Трамп назвал российского лидера «соперником» в ответ на вопрос видит ли он в нем друга или врага.
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