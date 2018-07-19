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Россияне назвали самые «мужские» автомобильные марки
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Россияне назвали самые «мужские» автомобильные марки 

PNZdrive 51 минуту назад
Фото: PNZdrive
Автомобили сегодня делят на разные группы по многочисленному количеству признаков и черт. Это могут быть бюджетные авто и машины премиального сегмента, малолитражки и мощные внедорожники, седаны и хэтчбеки, а также автомобили «мужские» и «женские». Последняя характеристика неофициальна и довольно условна, поскольку все автомобили изначально, как правило, универсальны и по «гендерному» признаку не делятся. Однако «пол» той или иной модели, порою, определяется безоговорочно. Авто имеет не только набор технических характеристик, опций и внешних параметров, но и свой индивидуальный характер — он то и будет определять его владельца.
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели масштабный опрос среди российских автовладельцев: в одной из граф анкеты респондентов просили указать свой пол. Этот пункт и лег в основу рейтинга самых «мужских» автомобильных марок. В него вошли машины, на которых чаще всего передвигались именно представители сильного пола. В общей сложности, в ходе исследования автоэксперты обработали более 180 тысяч анкет. В опросе, который проводился с 2015 по 2018 годы, участвовали респонденты в возрасте от 18 до 65 лет. При этом во внимание принимались лишь те марки, количество анкет по которым составило не менее 300 штук.
По данным аналитиков, автомобильным брендом с наибольшей долей владельцев-мужчин стал «Subaru». Результаты опроса показали, что у этой марки 95,1% владельцев — мужчины и только 4,9% — представительницы прекрасной половины человечества. На втором месте ТОП-10 самых «мужских» автомобильных марок, отстав от лидера всего на полпроцента, оказался «Jeep» с показателем 94,6%. Далее с небольшим отрывом следует японская «Toyota» — бренд может похвастаться результатом в 94,2%.
Строчкой ниже расположились «Infiniti» с долей владельцев-мужчин 93,4% и «Honda» — 92,9%. Кроме этого, в ТОП-10 самых «мужских» марок также вошли УАЗ (92,4%), «Lexus» (92,2%), «Mitsubishi» (92%), «Mercedes-Benz» (91,4%) и «Volvo» (91,3%).
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