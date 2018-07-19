Опрос: россияне уходили в отпуск, чтобы посетить матчи ЧМ-2018 и стать волонтёрами

Российские граждане (12%) брали отпуск во время проведения чемпионата мира по футболу в России , большинство из них — ради посещения матчей ЧМ-2018. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передает RT.

Из тех, кто брал отпуск, 51% сделали это, чтобы посетить матчи ЧМ-2018, 15% стали волонтёрами турнира, 13% — с целью подработать на чемпионате.

У остальных отпуск не был связан с событием.

Респонденты отвечали, например, так: «Брал отпуск на три дня для поездки в Питер на матч Россия — Египет », «Работал на стадионе „Лужники“ во время чемпионата».

В опросе приняли участие 1200 экономически активных россиян из всех регионов России.