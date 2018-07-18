Как россияне готовятся к путешествию на автомобиле

Обнадеживает тот факт, что около 60 процентов автовладельцев в России во избежание дорожных поломок считают необходимым накануне поездки подвергнуть свою машину какой-либо технической подготовке. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат» и портала "За рулем" , проведя опрос автопутешественников.

Автолюбители, вообще не считающие важным уделять внимание техническому состоянию автомобиля, оказались в меньшинстве. Их аргументы достаточно любопытны.

Как показали результаты опроса, 4,2 процента респондентов, попавших в эту категорию, уверены, что все проблемы, которые могут возникнуть в пути, гарантированно решает полис КАСКО или пакет «Помощь на дороге». Около 14,4 процента автопутешественников признались, что никак не готовят автомобиль, потому что в случае поломки по дороге всегда можно найти помощь в ближайшей станции техобслуживания. (Но до нее ведь надо еще доехать!) Свыше 8 процентов респондентов уповают на собственные навыки по ремонту автомобиля и ящик с инструментами в багажнике, считая важным также прихватить на всякий случай канистру бензина. Еще 11 процентов участников опроса, которые не интересуются техническим состоянием авто перед дальним путешествием, главной головной болью вообще считают вероятность заблудиться в незнакомом месте. Поэтому, отправляясь в поездку, основательно запасаются картами и готовят навигатор.

Больше четверти ответивших на опрос перед дальней дорогой проводят техническое обслуживание своего транспортного средства — подход совершенно верный, отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин. В дальней дороге нагрузки на мотор будут заметно выше, чем когда машина совершает короткие «перебежки» от дома до работы. Свежее масло позволит облегчить двигателю работу в условиях больших нагрузок и жаркой погоды, ведь направления для путешествий обычно выбираются более южные, чем те, где люди живут и работают, рассуждает Ревин.

Каждый четвертый автопутешественник перед дальней дорогой обязательно проходит внеплановый техосмотр

Треть путешествующих обращает особое внимание на ходовую часть автомобиля — это тоже положительный факт, полагает эксперт. «Инфраструктура наших дорог все ближе подтягивается к цивилизованному уровню, а вот качество дорожного покрытия по-прежнему оставляет желать лучшего. Причем изменение состояния дорог происходит зачастую неожиданно, безо всяких предупреждений. И вот уже подуставшая шаровая опора или рулевая тяга может не выдержать внезапно появившихся на пути автомобиля колдобин», — предупреждает Ревин.

Что касается бензина, то им действительно стоит запасаться. Те, кто это делают, абсолютно правы. Несмотря на то, что дефицита топлива в России давно нет, вероятность заправиться плохим горючим остается.