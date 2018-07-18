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У россиян появится новый выходной. А может, сразу два
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У россиян появится новый выходной. А может, сразу два 

Primpress 53 минуты назад
Фото: Primpress
Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о предоставлении гражданам России выходного дня для прохождения диспансеризации, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
Пройтись по врачам с сохранением зарплаты россияне смогут один раз в три года. При этом депутаты считают, что одного дня для диспансеризации мало. Обсудить увеличение выделяемого на нее времени до двух дней планируется во время второго чтения.
Предполагается, что, получив возможность взять отгул с сохранением заработной платы, россияне смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология.
Всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.
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