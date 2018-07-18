Что привлекает молодых специалистов в работе

Молодежь готова жертвовать высоким уровнем зарплаты ради опыта работы. «Но аппетит приходит во время еды. Чем больше у человека появляется потребностей и ответственности (прежде всего за собственную семью), тем выше становятся его зарплатные ожидания», — отмечает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Елена Семионова.

"А на первых порах при выборе работодателя 62 процента молодых соискателей уделяют наибольшее внимание возможностям обучения и развития в компании, а 51 процент — перспективам карьерного роста, — поясняет директор направления «Avito Работа» Владимир Корицкий. — В старших возрастных группах на эти параметры обычно меньше уделяется внимания". С возрастом карьерный рост становится не так важен.

Стабильность дохода приоритетна для 58 процентов молодых людей, соблюдение трудового законодательства и «белая» зарплата — для 52. А для тех, кому за тридцать, эти факторы выходят на первый план.

Принимая решение о трудоустройстве, молодежь обращает внимание на условия труда: для 49 процентов важно удобное расположение офиса, 42 процента опрошенных ценят гибкий график, а для 20 процентов удобно вообще трудиться на дому. 24 процента молодых респондентов хотели бы трудиться в компании, которая оплачивает расходы на питание. 25 процентов хочет, чтобы компания в целом заботилась о сотрудниках.

Отмечен и еще один любопытный тренд: молодой аудитории интересно погружение в специфику работы еще до момента собеседования. Благо сегодня это очень легко сделать с помощью виртуальных экскурсий и презентационных видеороликов, которые компании размещают на своих сайтах.

Молодежь, как известно, легка на подъем. 76 процентов респондентов рассматривают вакансии сразу в нескольких компаниях интересной им сферы. 20 процентов готовы взяться за любую работу, чего не скажешь о соискателях более старшего возраста. Вакансии в конкретной компании ищут всего 4 процента молодых респондентов. 96 процентов молодых людей ищут работу на всех возможных тематических интернет-ресурсах.

В социальных сетях пытаются найти что-то подходящее для себя 43 процента недавних выпускников, а на профессиональные форумы заходит 37 процентов опрошенных. Большинство молодых кандидатов (48 процентов) откликаются на одну-пять вакансий, 24 процента интересуются 6-10 предложениями, а 29 процентов отправляют резюме на более чем 10 вакансий. Интересно, что 76 процентов молодежи интересуются вакансиями в смежных сферах.

"Мы уже три года подряд проводим аналогичные замеры настроений молодых соискателей, — рассказывает Елена Семионова. — И мы всегда интересуемся, работают ли молодые люди по той специальности, которую получили в вузе".

По ее словам, сегодня все больше и больше молодых людей трудоустраиваются по принципу: на кого учился, там и пригодился. Особенно это характерно для небольших городов, где не очень большой выбор мест для работы.

Все больше молодых людей устраиваются на работу по принципу: на кого учился, там и пригодился

Получается, что изначально молодые люди более осознанно выбирают место учебы, задумываясь о том, где они будут в дальнейшем трудиться. В развитых административных центрах выбор работы большой, поэтому и соискатели готовы пробовать себя в разных направлениях. Семионова уточняет, что лучшим способом трудоустройства для молодежи служит сарафанное радио. По ее мнению, большинство молодых людей находят работу через друзей-знакомых.

"Что же касается зарплатных ожиданий, то они действительно не завышены, — отмечает Елена Семионова. — 40 процентов молодежи в принципе довольны тем уровнем дохода, который им предлагают на первых порах".

А профессор кафедры труда и социальной политики Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Александр Щербаков добавляет, что современная молодежь отдает себе отчет в том, что сразу много всего не бывает.

"Если предлагается денежная должность, то скорее всего, этот проект будет крайне недолговечным. А все, в том числе и молодые люди, хотят стабильности", — подчеркивает профессор.