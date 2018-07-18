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Сокращение числа жителей России сравнимо с населением крупных городов
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Сокращение числа жителей России сравнимо с населением крупных городов 

Свободная пресса 55 минут назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Население России в период с январь по май 2018 года сократилось на 77,8 тысячи человек и на 1 июня составляло 146,8 миллиона человек. Об этом сообщает Росстат.
Так, число родившихся за первые пять месяцев 2018 года снизилось до 651,1 тысячи человек с 679,2 тысячи за аналогичный период прошлого года. Число умерших в январе-мае выросло до 798,3 тысячи человек с 791 тысячи в 2017 году. Таким образом, за январь-май 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 147,2 тысячи человек. Миграционный прирост лишь на 47,2% (69,5 тысяч человек) компенсировал численные потери населения.
По итогам 2017 года население РФ увеличилось на 77,4 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что убыль населения России покрывают приезжие из других стран — большинство из них граждане бывшего СНГ (Узбекистан, Азербайджан, Молдавия).
Справка «СП»
Сокращение числа жителей России в период с января по май 2018 года можно сравнить с населением подмосковного города Клин, где проживает около 79 тысяч человек.
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