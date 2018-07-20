В первом полугодии оборот розничной торговли в Псковской области вырос на 0,9 процента 

Оборот розничной торговли в июне 2018 года составил 9 млн 504,2 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составляет рост на 1,8 процента к соответствующему периоду предыдущего года, сообщает Псковстат. В первом полугодии 2018 года оборот составил 52 млн 641,7 тыс. рублей и 0,9 процента роста по сравнению с первым полугодием 2017 года. Как отмечают специалисты, в первом полугодии 2018 года оборот розничной торговли на 92 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 8 процентов. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 50,1 процента, непродовольственных товаров — 49,9 процента. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».