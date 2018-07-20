Челябинцам предложили выбрать народный символ города

Общероссийский Народный Фронт запустил голосование за лучший символ Челябинска по мнению его жителей. Основных вариантов предложено шесть: верблюд, метеорит, стальное сердце России , природные красоты, Танкоград и Кировка. Такие варианты чаще всего предлагали прохожие во время опроса на улицах. Из них в интернет-голосовании пока лидирует официальный «двугорбый» бренд южноуральской столицы. Символы, ставшие лидерами в голосовании, нарисуют на заборах и торцах зданий в рамках всероссийского фестиваля граффити, который в состоится в августе этого года в Челябинске.

Отметим, что за верблюда проголосовала четверть опрошенных.

— Общероссийский народный фронт проводит голосование на лучший символ города Челябинска. Варианты набравшие наибольшее количество голосов будут участвовать во всероссийском фестивале граффити уже в августе этого года, — пишут в группе ОНФ Челябинской области

Второе место пока занимает Танкоград. Голосование продлится до конца июля, а в августе выбранные символы начнут тиражироваться. Принять участие в выборе народного символа можно здесь.