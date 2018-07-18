Более 20 тысяч читателей газеты «Бибирево — наш дом» уже проголосовали за судьбу участка на Алтуфьевском шоссе

Редакция газеты «Бибирево — наш дом» вновь решила подвести промежуточные итоги опроса, который стартовал на сайте издания после встречи мэра Москвы Сергея Собянина с жителями района. Тогда участники встречи подняли вопрос о судьбе земельного участка на Алтуфьевское шоссе, владение 100.

Так, на сегодняшний день большинство голосов получил вариант — «Ничего не строить, провести благоустройство территории» — за него проголосовали 49%. В свою очередь 48% голосов респонденты отдали за вариант «Необходимо построить ФОК». Еще 2% читателей настаивают на строительстве гаража на указанной территории. Стоит отметить, что на данный момент в опросе приняли участие более 21 тысячи жителей района.

Опрос продолжается, и вы ещё можете успеть выразить своё мнение по данному вопросу. Проголосовать можно по ссылке: http://gazeta-bibirevo.ru/polls/.

(ис)