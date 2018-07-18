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Самыми активными пользователями FAN ID стали россияне
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Самыми активными пользователями FAN ID стали россияне 

News.ru 2 часа назад
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подвело итоги проекта FAN ID для чемпионата мира по футболу. В общей сложности было заказано 1,83 млн паспортов болельщика.
Самыми активными пользователями стали россияне, которые заказали 987 тысяч FAN ID. На втором месте расположились граждане Китая 68 тысяч паспортов), тройку замкнули американцы (52 тысячи паспортов). Также высокой популярностью FAN ID пользовался у фанатов из таких стран, как Мексика (44 тысячи), Аргентина (37 тысяч) и Бразилия (35 тысяч). Об этом говорится в заявлении Минкомсвязи.
Наиболее часто паспорт болельщика заказывали люди в возрастной категории от 25 до 34 лет. При этом четверть FAN ID получили женщины. Возраст 9% заказавших паспорт составил менее 17 лет.
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