Газета «Новые Печатники» провела очередной опрос среди жителей

На этой неделе он коснулся районных участковых. Редакция газеты решила выяснить, насколько хорошо жители района знают своих участковых. Участие в голосовании приняли около полусотни москвичей.

В частности, 45% респондентов признались, что знают лишь фамилию своего участкового. Затруднились ответить 16% от общего числа опрошенных. Не знают участкового 14% читателей газеты. Несколько раз его видели также 14% респондентов, утвердительно ответили лишь 11%.

Новый опрос уже стартовал на сайте районной газеты. (еп)