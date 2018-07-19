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Газета «Новые Печатники» провела очередной опрос среди жителей
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Газета «Новые Печатники» провела очередной опрос среди жителей 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
На этой неделе он коснулся районных участковых. Редакция газеты решила выяснить, насколько хорошо жители района знают своих участковых. Участие в голосовании приняли около полусотни москвичей.
В частности, 45% респондентов признались, что знают лишь фамилию своего участкового. Затруднились ответить 16% от общего числа опрошенных. Не знают участкового 14% читателей газеты. Несколько раз его видели также 14% респондентов, утвердительно ответили лишь 11%.
Новый опрос уже стартовал на сайте районной газеты. (еп)
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