Большинство саратовцев-пенсионеров согласны работать за 15 тысяч рублей

Агентство по поиску работы и персонала HeadHunter провело опрос среди жителей Саратовской области предпенсионного возраста и более пожилых об их запросах по зарплатам и профессиям.

Люди старше 60 лет (в незначительном количестве) чаще всего ищут работу в строительстве, на производстве и транспорте. Они согласны на зарплату в 15 тысяч рублей (потолок до 25 тысяч).

Жители от 50 до 60 лет также чаще всего рассылают резюме по вышеуказанным сферам. Большинство претендуют на жалованье от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. Встречаются и те, кто просит от 40 тысяч и больше. 30% соискателей также отметили, что владеют английским языком.