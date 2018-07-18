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Большинство саратовцев-пенсионеров согласны работать за 15 тысяч рублей
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Большинство саратовцев-пенсионеров согласны работать за 15 тысяч рублей 

САРАТОВ24 27 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Агентство по поиску работы и персонала HeadHunter провело опрос среди жителей Саратовской области предпенсионного возраста и более пожилых об их запросах по зарплатам и профессиям.
Люди старше 60 лет (в незначительном количестве) чаще всего ищут работу в строительстве, на производстве и транспорте. Они согласны на зарплату в 15 тысяч рублей (потолок до 25 тысяч).
Жители от 50 до 60 лет также чаще всего рассылают резюме по вышеуказанным сферам. Большинство претендуют на жалованье от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. Встречаются и те, кто просит от 40 тысяч и больше. 30% соискателей также отметили, что владеют английским языком.
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