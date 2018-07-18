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Предприниматели отметили снижение коррупции
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Предприниматели отметили снижение коррупции 

Банки Сегодня 41 минуту назад
Предприниматели отметили снижение коррупцииПочти 40% опрошенных предпринимателей отметили снижение уровня коррупции за последний год. Примечательно то, что еще вначале 2018 года, эту позицию поддерживали 25% предпринимателей. Еще 9,5% опрошенных заявили, что уровень коррупции за последний год увеличился. Почти 32% не увидели никаких изменений в коррупционном поле.
Торгово-промышленная палата России инициировало исследование еще в 2016 году. С того момента каждые полгода проводился опрос малых, средних и крупных предпринимателей всех видов деятельности. В последнем опросе приняло участие более 40 тысяч предпринимателей.
Одно из главных достижений текущего правительства — существенное снижение уровня коррупции в сфере муниципальных и государственных закупок. Однако есть и сферы, где коррупция продолжает увеличиваться — сделки с недвижимостью и операции по ликвидации предприятий.
Напомним, что в Российской Федерации вводится единый электронный аукцион государственных закупок, в рамках которого все участники рынка имеют одинаковые условия для осуществления поставок. В рамках этой системы, полностью исключаются любые влияния извне, что позволяет практически полностью исключить коррупционные схемы из сферы госзакупок.
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